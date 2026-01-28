Sinner disinnesca i 232 km h di Shelton e poi se la ride | Non sono bravo in matematica

Dopo aver battuto Shelton, Jannik Sinner si prende la scena anche nell’intervista in campo. Il tennista italiano ride e scherza, dicendo di non essere bravo in matematica, dopo aver disinnescato un servizio a 232 kmh dell’avversario. La vittoria è arrivata, ma il suo modo di parlare dei numeri fa sorridere i presenti.

Dopo la bella vittoria contro Shelton, Sinner ha regalato spettacolo nell'intervista in campo con Courier dimostrando di non conoscere i numeri del suo servizio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Jannik Sinner sorride dopo aver battuto Ben Shelton ai quarti di finale.

