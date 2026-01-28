Sinner da solo in Australia tutti la scoperta sulla fidanzata | dov’è

Dopo aver superato i primi turni degli Australian Open, Sinner si ritrova da solo in Australia. La domanda che tutti si fanno ora è: dove si trova la sua fidanzata? Mentre il tennista azzurro si concentra sui match, la sua vita privata resta avvolta nel mistero, senza conferme ufficiali sulla presenza o meno della compagna a Melbourne.

Match dopo match, l’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 procede con passo deciso. Il numero uno azzurro è tornato a Melbourne con un obiettivo chiarissimo, quello di scrivere un altro capitolo di storia e inseguire il terzo trionfo consecutivo nel primo Slam della stagione. In mezzo a rovesci profondi e punti giocati sul filo dei nervi, però, c’è un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti: sugli spalti manca una presenza che negli ultimi mesi era diventata quasi una costante. Chi segue da vicino il percorso del tennista altoatesino sa che la sua vita privata è sempre rimasta lontana dai riflettori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo aver raggiunto ancora una volta i quarti di finale agli Australian Open, Jannik Sinner si trova ad affrontare una dura prova anche fuori dal campo.

In Australia si apre il torneo più imprevedibile di sempre, dove una singola palla può valere un milione di dollari australiani.

