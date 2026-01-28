A breve inizia il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton. La partita promette spettacolo, i due giocatori sono già sul campo e si preparano per il servizio di apertura. I tifosi sono in attesa, pronti a seguire ogni punto di questa sfida che potrebbe riservare sorprese.

Quello dei quarti di finale degli Australian Open sarà il decimo confronto tra Jannik Sinner e Ben Shelton, il quarto in uno slam. I due si conoscono benissimo e si sono sempre affrontati o su cemento o su erba. Nei nove precedenti il bilancio è chiaro: otto vittorie per l’altoatesino, solo una per lo statunitense. L’unica vittoria di Shelton risale al loro primo scontro: al Masters 1000 di Shanghai, nel 2023, in tre set. Da lì non solo Sinner ha sempre vinto, ma non ha mai perso nemmeno un set, vincendone ben 17 consecutivi. L’ultimo precedente risale al 2025, alle Atp Finals, durante il Round Robin: finì 6-3, 7-6 per Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner contro Shelton, a breve l’inizio del match | La diretta

