Jannik Sinner continua a sorprendere agli Australian Open. Con una vittoria su Shelton, l’azzurro si guadagna una semifinale contro Djokovic. L’italiano sa che per avere chances contro il numero uno dovrà essere al massimo della forma. La sfida di venerdì promette grande spettacolo, mentre l’altra semifinale sarà tra Alcaraz e Zverev.

«La semifinale contro Djokovic? Sono questi i momenti per i quali ti alleni. Spero di giocare una buona partita, ma per batterlo dovrò stare al meglio. Ho appreso lezioni importanti in passato, siamo fortunati ad avere Nole a questo livello alla sua età. Spero sarà una grande battaglia». Lo ha detto Sinner in vista della semifinale di venerdì agli Australian Open contro Novak Djokovic. Su Shelton, Jannik ha detto: «È un avversario duro, ha un grande servizio e sta migliorando anno dopo anno. Dopo la pausa non sai bene cosa gli avversari faranno e se cambieranno qualcosa dal punto di vista strategico», ha spiegato Sinner che rispetto al match contro Spizzirri si sente «meglio fisicamente», grazie anche alla vittoria su Darderi che «mi ha dato fiducia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner batte Shelton e vola in semifinale agli Australian Open. Sfiderà Djokovic | «Per battere Nole dovrò stare al meglio»

Sinner, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere (tv e streaming) la semifinale degli Australian OpenGame, set, match. Jannik Sinner batte in tre set Ben Shelton e trova la sua terza semifinale australiana consecutiva (la nona nel circuito Slam). L'azzurro ha superato i quarti di finale ... corriereadriatico.it

Australian Open, Musetti si ritira contro Djokovic. Sinner batte Shelton 3-0L'azzurro ha dovuto abbandonare la partita contro il serbo all'inizio del terzo set per un problema muscolare alla gamba, quando era avanti due parziali a zero (6-4, 6-3). Sinner invece ha sconfitto l ... tg24.sky.it

Sinner vola in semifinale Jannik nei quarti di finale dell’Australian Open batte Shelton in 3 set (6-3,6-4,6-4) e conquista così la semifinale dove, ad attenderlo, trova Djokovic Alcaraz-Zverev e Djokovic-Sinner saranno le semifinali #Tuttosport #Sinner facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com