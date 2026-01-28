Jannik Sinner conquista la semifinale agli Australian Open battendo Shelton. Ora si prepara alla sfida con Djokovic, che ha già detto di voler essere al massimo per cercare di eliminare il serbo. L’azzurro ha dimostrato di essere in grande forma e punta a un’altra grande impresa. La partita con Djokovic è in programma venerdì, mentre dall’altra parte del tabellone si sfidano Alcaraz e Zverev.

«La semifinale contro Djokovic? Sono questi i momenti per i quali ti alleni. Spero di giocare una buona partita, ma per batterlo dovrò stare al meglio. Ho appreso lezioni importanti in passato, siamo fortunati ad avere Nole a questo livello alla sua età. Spero sarà una grande battaglia». Lo ha detto Sinner in vista della semifinale di venerdì agli Australian Open contro Novak Djokovic. Su Shelton, Jannik ha detto: «È un avversario duro, ha un grande servizio e sta migliorando anno dopo anno. Dopo la pausa non sai bene cosa gli avversari faranno e se cambieranno qualcosa dal punto di vista strategico», ha spiegato Sinner che rispetto al match contro Spizzirri si sente «meglio fisicamente», grazie anche alla vittoria su Darderi che «mi ha dato fiducia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sinner batte Shelton e vola in semifinale agli Australian Open. Sfiderà Djokovic: «Per battere Nole dovrò stare al meglio»

