Sinner-Alcaraz quale distacco nel ranking ATP? Tutte le possibili combinazioni agli Australian Open e la lotta per il n1

La corsa al numero 1 nel ranking ATP si fa sempre più intensa. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuano a sfidarsi, con il primo che mantiene un leggero vantaggio di due punti. La posizione di testa si decide ora agli Australian Open, dove entrambi puntano a migliorare la propria classifica. La lotta tra i due si fa più serrata, e ogni partita può fare la differenza per il futuro del tennis mondiale.

Prosegue la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel ranking ATP: attualmente il numero 1 e il numero 2 del mondo sono separati da 2.150 punti, alla vigilia delle semifinali degli Australian Open 2026, dove incroceranno rispettivamente il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo è già in salto positivo rispetto all’anno scorso: dodici mesi fa perse ai quarti contro Djokovic e incamerò 400 punti, questa volta è già a quota 800 e potrà ulteriormente guadagnare. L’azzurro deve invece onorare la cambiale di 2.000 punti per il trionfo del 2025 e al momento è dunque in negativo di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Alcaraz, quale distacco nel ranking ATP? Tutte le possibili combinazioni agli Australian Open e la lotta per il n.1

Sinner e Alcaraz continuano a confrontarsi nel ranking ATP durante gli Australian Open.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open, una già confermata a Seoul il 10 gennaio, l'altra ancora ipotetica al Million Dollar One Point Slam di Melbourne il 14 gennaio.

