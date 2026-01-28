Silvia Toffanin co- conduttrice a Sanremo? L’indizio scottante

Carlo Conti si prepara a tornare a condurre Sanremo e questa volta potrebbe essere accompagnato da Silvia Toffanin. L’indizio che circola in rete e tra gli addetti ai lavori sembra confermare questa ipotesi. Nei giorni scorsi, l’ospitata di Conti a Verissimo ha alimentato le voci, lasciando intendere che la coppia potrebbe unire le forze sul palco dell’Ariston. Ora tutto sembra più vicino a una conferma ufficiale.

L'ospitata di Carlo Conti a Verissimo proprio ora vorrà dire solamente una cosa: Silvia Toffanin co- conduttrice a Sanremo. Colpaccio per il direttore artistico Domenica 1 gennaio Carlo Conti sarà ospite a Verissimo. Un fatto mai accaduto prima e soprattutto è stranissimo che, a poco meno di un mese da Sanremo, un personaggio del festival vada ospite da Silvia Toffanin. A questo punto l’indizio sembra chiaro sebbene sconvolga: Silvia Toffanin co- conduttrice a Sanremo? Non sarebbe la prima volta che un personaggio di punta di Canale 5 vada a Sanremo come co- conduttore. Nel 2017 Carlo Conti ha deciso di farsi affiancare da Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Silvia Toffanin, nata il 26 ottobre 1979 a Cartigliano, è una delle figure più riconoscibili della televisione italiana.

