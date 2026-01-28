Signorini richiesta di liquidazione ai danni di Fabrizio Corona

L’avvocato Aiello ha presentato una richiesta di risarcimento danni a Fabrizio Corona. Secondo quanto stabilito dal giudice, Corona avrebbe violato alcune disposizioni e ora dovrà rispondere di fronte alle autorità. La vicenda si aggiunge a una serie di tensioni tra i due, con l’avvocato che chiede un risarcimento per i danni subiti. La decisione sarà ora valutata dai giudici, che dovranno stabilire se ci sono i presupposti per il risarcimento.

L'avvocato Aiello ha presentato la richiesta di risarcimento danni a Fabrizio Corona per aver violato quanto stabilito dal giudice Alfonso Signorini ha vinto la prima causa contro Fabrizio Corona. Lunedì 26 gennaio ha ottenuto dal giudice Pertile che la puntata di Falsissimo, nella quale si sarebbe parlato di lui, non venisse pubblicata. Non solo, per ogni infrazione commessa, l'ex re dei paparazzi dovrà dare 2000 euro al conduttore. In questa puntata speciale, Corona ha lanciato varie accuse contro i volti più importanti di Mediaset, diffondendo le loro abitudini sessuali e alcuni favori che sarebbero avvenuti a Cologno Monzese. Fabrizio Corona indagato per "diffusione di materiale sessualmente esplicito" ai danni di Signorini Fabrizio Corona è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano, in seguito a una querela presentata da Alfonso Signorini. La reazione di Alfonso Signorini alla nuova puntata di Falsissimo: scatta la richiesta di danni a Fabrizio Corona Alfonso Signorini ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di duemila euro per ogni volta che si è violata l'ordinanza del tribunale. Signorini chiede i danni a Corona: violate le prescrizioni del giudice L'avvocato Domenico Aiello, che assiste Alfonso Signorini, ha presentato una richiesta di liquidazione dei danni in sede civile a carico di Fabrizio Corona per violazioni da parte dell'ex agente fotografico.

