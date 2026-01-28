Sicurezza sul lavoro e abbandono di rifiuti | 3 denunce e sequestro

I poliziotti e i finanzieri di Lauro e Baiano hanno fatto tre denunce e sequestrato materiali nel corso di un’operazione contro il caporalato e lo sfruttamento di extracomunitari. L’intervento, coordinato dalla Procura di Avellino e con l’aiuto dell’Ispettorato del Lavoro, si è concentrato nel Vallo di Lauro, dove sono state controllate aziende e persone coinvolte in pratiche illegali legate alla sicurezza sul lavoro e allo smaltimento dei rifiuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Lauro (AV), unitamente ai finanzieri della Tenenza di Baiano (AV), coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, con l'ausilio di personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno eseguito, nel Vallo di Lauro, un'attività di polizia giudiziaria finalizzata a contrastare il fenomeno del caporalato nei confronti di cittadini extracomunitari e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare, è stato controllato un opificio tessile di Domicella (AV), dove sono state accertate una serie di violazioni normative in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.

