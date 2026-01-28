Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, annuncia una novità importante: oltre alla riserva volontaria di cittadini, ci saranno anche membri del personale dei Carabinieri. Si tratta di un passo deciso per rafforzare la sicurezza, anche se ancora non ci sono dettagli sui tempi o le modalità. Nel frattempo, un Comitato strategico si è riunito per la prima volta il 16 gennaio e dovrà preparare una bozza di legge per rivedere tutto il sistema di difesa del Paese.

Sul fronte della sicurezza interna l’Italia pensa a una riserva volontaria, capace di svolgere un ruolo di ponte tra Forze armate e società. «La situazione attuale è segnata dal ritorno della competizione tra le grandi potenze e dai conflitti ad alta intensità alle porte dell’Europa. La sicurezza non è più una variabile accessoria, ma è condizione per garantire libertà e democrazie», ha sottolineato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto mercoledì 28 gennaio nel question time alla Camera per rispondere a interrogazioni sul supporto militare all’Ucraina e sulle iniziative volte ad adeguare il modello di difesa all’attuale contesto internazionale, anche attraverso lo strumento della riserva militare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sicurezza, Crosetto: «Affiancare alla riserva volontaria, composta da cittadini, personale dei Carabinieri»

Approfondimenti su Crosetto Riserva

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crosetto Riserva

Sicurezza, Crosetto: «Affiancare alla riserva volontaria, composta da cittadini, personale dei Carabinieri»Un Comitato strategico che si è riunito per la prima volta il 16 gennaio dovrà definire una bozza di disegno di legge di revisione complessiva della Difesa. A stretto giro il provvedimento sarà inviat ... ilsole24ore.com

Crosetto: presto in Parlamento bozza legge revisione della DifesaInviata e illustrata al Parlamento non soltanto dal Governo Roma, 28 gen. (askanews) - In linea con quello che stanno facendo i nostri Alleati, il Ministero della Difesa, oltre allo studio su un in ... msn.com

Il ministro della Difesa Guido Crosetto interviene all’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto del comparto Sicurezza e Difesa relativo al triennio 2025-2027, illustrando le priorità generali e gli obiettivi del confronto con il personale militare e le organi - facebook.com facebook