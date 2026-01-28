Sicurezza Crosetto | Affiancare alla riserva volontaria composta da cittadini personale dei Carabinieri

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, annuncia una novità importante: oltre alla riserva volontaria di cittadini, ci saranno anche membri del personale dei Carabinieri. Si tratta di un passo deciso per rafforzare la sicurezza, anche se ancora non ci sono dettagli sui tempi o le modalità. Nel frattempo, un Comitato strategico si è riunito per la prima volta il 16 gennaio e dovrà preparare una bozza di legge per rivedere tutto il sistema di difesa del Paese.

Sul fronte della sicurezza interna l’Italia pensa a una riserva volontaria, capace di svolgere un ruolo di ponte tra Forze armate e società. «La situazione attuale è segnata dal ritorno della competizione tra le grandi potenze e dai conflitti ad alta intensità alle porte dell’Europa. La sicurezza non è più una variabile accessoria, ma è condizione per garantire libertà e democrazie», ha sottolineato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto mercoledì 28 gennaio nel question time alla Camera per rispondere a interrogazioni sul supporto militare all’Ucraina e sulle iniziative volte ad adeguare il modello di difesa all’attuale contesto internazionale, anche attraverso lo strumento della riserva militare. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

