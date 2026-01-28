Questa mattina il ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nuova direttiva che riguarda la sicurezza nelle scuole italiane. Il documento, intitolato

Pubblicata la direttiva Valditara-Piantedosi sulla scuola dal titolo "Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici". Innanzitutto, come si legge, per " favorire il più efficace raccordo delle iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalità presso gli istituti scolastici", i prefetti, d’intesa con i Dirigenti scolastici regionali, convocheranno "apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ", quale luogo di analisi e sintesi delle coordinate generali dell’attività di vigilanza e controllo, secondo un indirizzo unitario che tenga conto delle priorità emerse e delle esigenze rappresentate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sicurezza a scuola, si cambia. Tutte le misure della direttiva Valditara-Piantedosi

Approfondimenti su Valditara Piantedosi

Il ministro dell’Interno Piantedosi e il ministro dell’Istruzione Valditara stanno lavorando a una direttiva condivisa sull’impiego dei metal detector nelle scuole.

L'uso del metal detector a scuola rappresenta una misura per rafforzare la sicurezza degli ambienti educativi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valditara Piantedosi

Argomenti discussi: Ciclo Scuola in ascolto e in sicurezza: il form di registrazione; Violenza nelle scuole, lo studio del diritto è una necessità non è un lusso; Sicurezza a scuola, oltre i metal detector: in arrivo gli school tutor per prevenire episodi di violenza; Mancanza di sicurezza e disagi a scuola? Qui c'è una comunità educativa ordinata, responsabile e vigilata.

Sicurezza a scuola, si cambia. Tutte le misure della direttiva ValditaraPubblicata la direttiva con tutte le misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici ... ilgiornale.it

Comitato sicurezza sulla violenza a scuolaRiunito in Prefettura a Trieste. Dai controlli di routine delle forze di polizia intanto nessun sequestro di coltelli. Alta l'attenzione su droga e bullismo ... rainews.it

Il ministro Piantedosi annuncia una "direttiva condivisa con Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti" - facebook.com facebook

Metal detector a scuola, Piantedosi annuncia direttiva insieme a Valditara: “Controlli anche a sorpresa” x.com