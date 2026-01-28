Siamo arrivati ??alle cinque del mattino e…

L’allenatore del Villarreal, Marcelino Garcia Toral, non le manda a dire. Critica il calendario della partita contro Osasuna a Pamplona, prevista per le 16:15 di sabato. La sua squadra ha appena finito un lungo viaggio in Germania, dove ha giocato contro il Bayer Leverkusen. Toral si lamenta del poco tempo di recupero: solo 60 ore tra le due partite, con il ritorno in Spagna previsto solo giovedì mattina.

2026-01-28 21:46:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: L’allenatore di Villarreal, Marcelino Garcia Toral ha criticato aspramente il calendario della partita di campionato contro Osasuna In Pamplona impostato per il Sabato alle 16:15 quando la sua squadra dovette fare un lungo viaggio in Germania, per disputare la partita contro il Bayer Leverkusen e non tornerà in Spagna fino a quando Giovedì mattina con solo 60 ore di riposo contanti. A pochi minuti dall’incontro continentale Germania Marcelino ha spiegato che dopo j posto alle 21:00 alla BayArena non tornerà a casa fino a quando “Le cinque del mattino “, circostanza che, a suo avviso, non è stata presa in considerazione quando impostare la prossima partita di campionato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Villarreal Osasuna

Al termine di Parma-Inter 0-2, Carlos Cuesta ha commentato la prestazione della sua squadra.

Il Team Hopplà Firenze si prepara alla stagione 2026 con entusiasmo, annunciando l'ingresso di cinque nuovi atleti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Game Wardens on Patrol: Hunting Down Poachers

Ultime notizie su Villarreal Osasuna

Argomenti discussi: Cinque Terre in treno: biglietti, Cinque Terre Card e come muoversi; L’analisi di Leka dopo la batosta: Ci è mancata la nostra ferocia; McIlroy ha sette tiri indietro mentre Reed è in testa a metà gara a Dubai; Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...

Siamo arrivati a questo punto. Stanotte, a Minneapolis, un uomo si è scagliato contro la deputata democratica Ilhan Omar durante un comizio. Le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta con una siringa mentre parlava davanti a centinaia di persone. Il - facebook.com facebook

A che punto siamo arrivati Deve essere Trump a riferirci la posizione di Meloni sul futuro di Gaza e della popolazione palestinese Deve essere Trump a dirci cosa vuole fare l’Italia con riguardo all’allarmante Board of peace su Gaza che rischia di condannar x.com