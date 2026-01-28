Si svela oggi ’Graphie’

Questa sera alle 17, al Museo Nazionale di Ravenna, viene presentato il nuovo numero monografico di Graphie. La rivista dedica questa uscita al 140esimo anniversario del museo stesso. L’evento attira appassionati e studiosi che vogliono scoprire di più sulla storia e le collezioni di questo importante luogo culturale.

Oggi alle 17 sarà presentato al Museo Nazionale di Ravenna il numero monografico di Graphie dedicato al 140esimo anniversario del Museo Nazionale di Ravenna (Il Vicolo, 2025). Il volumetto monografico, che si apre con l’introduzione di Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna che ha sostenuto la pubblicazione, si articola in tre segmenti: la storia dell’istituzione museale e la formazione delle raccolte; il Museo del nuovo millennio; la serie di medaglioni su alcuni personaggi storici protagonisti a vario titolo della vita museale. È la prima volta che si ripercorrono tutte le tappe dell’importante istituto culturale, dichiarato Museo Nazionale nel 1885. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Museo Nazionale di Ravenna celebra 140 anni

