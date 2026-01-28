Si moltiplicano le voci contro l' ICE alle Olimpiadi | Scelta inaccettabile per la montagna valtellinese

Le voci contro l’ICE alle Olimpiadi si fanno sempre più forti. Dopo le proteste della Cgil di Sondrio, anche il Partito Democratico della provincia critica la presenza degli agenti federali statunitensi nel dispositivo di sicurezza dell’evento. La questione divide le forze politiche e preoccupa la montagna valtellinese, che considera inaccettabile questa scelta. La polemica continua a crescere mentre si avvicina l’appuntamento con le Olimpiadi invernali.

Alla luce delle ultime notizie che confermano la presenza di agenti federali dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Italia nell’ambito del dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, dopo la Cgil di Sondrio, anche il Partito Democratico della provincia di Sondrio esprime una ferma e netta contrarietà a questa scelta, che ritiene sbagliata, inopportuna e incompatibile con i valori democratici. In queste ore il sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto chiaramente dichiarando la propria contrarietà alla presenza dell’ICE nel contesto urbano che ospiterà una parte dei Giochi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Recenti voci hanno sollevato polemiche in Italia riguardo alla possibile presenza di agenti dell'Ice statunitense a Milano durante le Olimpiadi invernali.

Si apre un dibattito in Italia sull’eventuale presenza di agenti dell’Ice, le forze anti-immigrazione statunitensi, nella delegazione americana alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: L’ora dei patrioti europei | Strani sovranisti che consigliano di lasciarsi menare senza reagire; Pd di Lucera nel cul de sac: dimissioni, voci e un partito alla prova delle amministrative; Iran, Trump minaccia: Se succede qualcosa sarà cancellato dalla faccia della terra; Dove è finito Evo Morales? Un’assenza che fa rumore: da due settimane perse le tracce dell'ex presidente della Bolivia.

Romagnoli resta alla Lazio: il colpo di scena. Caos Juventus per l'attaccante: salta En-Nesyri. Derby con il Napoli per Juanlu SánchezIl mercato corre, le voci si moltiplicano, ma la Lazio mette un punto fermo. Alessio Romagnoli non è in vendita e non lascerà Formello a ... sport.tiscali.it

Cripto, JpMorgan chiude i conti del bitcoiner Jack MallersIl ceo di Strike e 21 Capital accusa la banca di non avere dato spiegazioni alla sua decisione. E su X si moltiplicano le voci che chiedono il boicottaggio dell’istituto guidato da Jamie Dimon ... milanofinanza.it

L'Ice a Milano per le Olimpiadi, la politica si divide. Sabato annunciata una manifestazione del centrosinistra contro la presenza degli agenti Usa anti-immigrazione in città, ora confermata ufficialmente. Tajani e Malagò rassicurano: "Non si occuperanno della s - facebook.com facebook