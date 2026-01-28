Si moltiplicano le voci contro l' ICE alle Olimpiadi | Scelta inaccettabile per la montagna valtellinese

Le voci contro l’ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si fanno sempre più forti. Dopo la Cgil di Sondrio, anche il Partito Democratico della provincia critica la presenza degli agenti federali americani nel dispositivo di sicurezza. La decisione ha sollevato molte polemiche, soprattutto tra chi teme ripercussioni sulla montagna valtellinese. La questione diventa sempre più calda, con opinioni divise e proteste che aumentano giorno dopo giorno.

Alla luce delle ultime notizie che confermano la presenza di agenti federali dell’U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Italia nell’ambito del dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, dopo la Cgil di Sondrio, anche il Partito Democratico della provincia di Sondrio esprime una ferma e netta contrarietà a questa scelta, che ritiene sbagliata, inopportuna e incompatibile con i valori democratici. In queste ore il sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto chiaramente dichiarando la propria contrarietà alla presenza dell’ICE nel contesto urbano che ospiterà una parte dei Giochi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina La "polizia di Trump" in Italia per le Olimpiadi? Polemiche per le voci sull'Ice a Milano Recenti voci hanno sollevato polemiche in Italia riguardo alla possibile presenza di agenti dell'Ice statunitense a Milano durante le Olimpiadi invernali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Si moltiplicano le voci contro l'ICE alle Olimpiadi: Scelta inaccettabile per la montagna valtellinese; Pd di Lucera nel cul de sac: dimissioni, voci e un partito alla prova delle amministrative; Dal passeggino alla scuola: la lista infinita delle spese per mantenere un figlio; Dove è finito Evo Morales? Un’assenza che fa rumore: da due settimane perse le tracce dell'ex presidente della Bolivia. Romagnoli resta alla Lazio: il colpo di scena. Caos Juventus per l'attaccante: salta En-Nesyri. Derby con il Napoli per Juanlu SánchezIl mercato corre, le voci si moltiplicano, ma la Lazio mette un punto fermo. Alessio Romagnoli non è in vendita e non lascerà Formello a ... sport.tiscali.it Cripto, JpMorgan chiude i conti del bitcoiner Jack MallersIl ceo di Strike e 21 Capital accusa la banca di non avere dato spiegazioni alla sua decisione. E su X si moltiplicano le voci che chiedono il boicottaggio dell’istituto guidato da Jamie Dimon ... milanofinanza.it Prima avevano negato, poi avevano confermato, poi di nuovo smentito e infine è confermato: la famigerata Ice americana sarà alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina. Il Fatto Quotidiano aveva scritto la verità. E la notizia ha fatto il giro del m - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.