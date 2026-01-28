si avvicinano le 100 candeline per mel brooks e un documentario lo celebra

A poche settimane dal suo novantesimo compleanno, Mel Brooks si prepara a festeggiare le sue 100 candeline. Nel frattempo, un nuovo documentario ricorda il suo talento, anche durante i tempi difficili del Covid. Ricorda come, anche in quarantena, Brooks riusciva a farci sorridere, tra smorfie e gesti da dietro una vetrata.

L’attore, regista e produttore statunitense compie cento anni a giugno. I 99 sono stati festeggiati da un documentario di Judd Apatow su HBO Max dal titolo “The 99 Year Old Man!”, in cui Brooks confessa di non essere sicuro di sé come sembra: “Mi ha spinto in alto il terrore di fallire” Comfort food in cambio di monetine. La nostalgia americana per l'Automat Erano i tempi brutti del Covid, Mel Brooks riuscì lo stesso a farci ridere. Da dietro una vetrata, facendo smorfie e gesti. Il figlio lo aveva messo al riparo in casa e invitava a fare lo stesso “se vivete con qualche anziano”. Da dietro il vetro, Mel Brooks protestava, cercando di spiegare che il figlio suo e di Anne Bancroft esagerava con le precauzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Mel Brooks, prossimo ai 100 anni, condivide il suo segreto di lunga vita: il sorriso e il senso dell’umorismo.

Mel Brooks riflette sul suo passato con sincerità, riconoscendo alcuni atteggiamenti di arroganza e ingenuità.

