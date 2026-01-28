Si allontana da casa senza autorizzazione sorvegliato speciale denunciato

I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 39 anni di Mascalucia. L’uomo si è allontanato da casa senza autorizzazione, nonostante fosse sotto sorveglianza speciale e con il divieto di avvicinarsi a determinate persone. La polizia ha agito subito e ha portato il 39enne in commissariato.

I carabinieri di Gravina di Catania, hanno denunciato un 39enne di Mascalucia per violazione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento. I militari si sono recati a Mascalucia per verificare il regolare funzionamento del braccialetto anti stalking dell'uomo perché risultava scarico o non in carica. Entrati all'interno dell'abitazione i militari dell'Arma hanno constatato che il 39enne non si trovava in casa e non vi era traccia neppure della basetta anti stalking. L'uomo era sottoposto anche all'obbligo di rimanere in casa dalle 21 alle 6. Avendo lasciato la sua abitazione senza autorizzazione lo stalker è stato denunciato.

