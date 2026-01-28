Una donna di 44 anni, Rachel Green, ha perso la vita durante un volo dal Minnesota al Regno Unito. Si era addormentata sulla spalla della mamma e non si è più risvegliata. La compagnia aerea ha allertato le autorità e ora si stanno aspettando i risultati delle verifiche mediche per capire cosa sia successo realmente.

Ha preso un aereo dal Minnesota verso il Regno Unito e, durante il volo, si è addormentata sulla spalla della mamma, che viaggiava con lei. Non si è più svegliata. È morta così la 44enne Rachel Green, avvocata, mentre stava andando a Londra per completare le ricerche su un libro che stava scrivendo e incentrato sulla vita di Eleonora d’Aquitania. I fatti risalgono allo scorso 30 aprile 2025 quando Green si è appisolata sulla spalla della madre ed è morta nel sonno. Lo scrive il Sun secondo quanto riferito dalla West London Coroners Court. Inutili le manovre di soccorso del personale di bordo. Durante l’udienza che si è svolta nei giorni scorsi, è emerso che la 44enne aveva ingerito un “cocktail” di farmaci prescritti, tra cui diversi antidepressivi, melatonina, cannabinoidi e una bassa concentrazione di alcol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si addormenta in volo appoggiata sulla spalla della mamma e non si sveglia più: muore a 44 anni l’avvocata Rachel Green

Approfondimenti su Rachel Green

La notizia di Rachel Green, 44 anni, deceduta durante un volo da Minneapolis a Londra, evidenzia l’importanza di conoscere i segnali di emergenza e di agire tempestivamente in caso di problemi di salute in viaggio.

Un tragico episodio aereo ha sconvolto un normale volo intercontinentale, quando un bambino si è addormentato sulla spalla della madre e, purtroppo, ha perso la vita durante il volo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rachel Green

Argomenti discussi: Si addormenta sulla spalla della mamma in aereo: Rachel muore in volo, aveva 44 anni; Pagelle Inter-Pisa 6-2: Sommer si addormenta, Lautaro no. Esposito bomber, Dimarco cambia il match; Porta il figlio di 14 anni a fare un tatuaggio sul braccio: madre finisce in carcere negli USA; Choc in aereo, si addormenta sulla spalla della mamma e muore in volo: l’orrore tra i passeggeri, cosa è successo.

Si addormenta in volo appoggiata sulla spalla della mamma e non si sveglia più: muore a 44 anni l’avvocata Rachel GreenL'avvocata stava andando a Londra per ricerche su un libro quando si è addormentata e non si è più svegliata a causa di farmaci e problemi cardiaci ... ilfattoquotidiano.it

Si addormenta sulla spalla della mamma in aereo: Rachel muore in volo, aveva 44 anniRachel Green, 44 anni, è morta durante un volo da Minneapolis, negli USA, a Londra, addormentata sulla spalla della madre ... fanpage.it

Seduta accanto alla madre, Rachel si era addormentata sulla sua spalla. Nessuno, né la genitrice né l’equipaggio di cabina, è riuscita a svegliarla durante le sette ore e mezza di viaggio verso l'Europa. Solo all’arrivo si è scoperto l’irreparabile: Rachel era mor - facebook.com facebook