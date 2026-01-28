Shoah-Gaza sfregio agli ebrei | bufera sulle parole del sindaco Lattuca Offesa alla storia e ai martiri

Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, ha suscitato una forte reazione dopo aver usato parole che molti hanno giudicato inaccettabili durante la commemorazione della Giornata della Memoria. In particolare, ha parlato di “sfregio agli ebrei” riferendosi alla situazione a Gaza, suscitando dure critiche dai leghisti Enrico Sirotti Gaudenzi, Antonella Celletti e Virna Lega. Per loro, quei commenti sono un’offesa alla storia e ai martiri, e chiedono che si chiarisca subito il senso di quelle parole. La

Cesena, 28 gennaio 2026 – “ Inaccettabile – è senza appello il giudizio dei leghisti Enrico Sirotti Gaudenzi, Antonella Celletti e Virna Lega sull’intervento del sindaco Enzo Lattuca in occasione della Giornata della Memoria –. La scelta voluta e cercata del sindaco di inserire, nel suo discorso pubblico una sorta di ‘fil rouge’ tra la ‘Shoah e Gaza’ appare come uno sfregio alla storia e alla verità dei fatti, un’offesa ai milioni di martiri ebrei sterminati nella civilissima Europa secondo un piano prestabilito e scientificamente studiato dal regime nazista con la corresponsabilità della dittatura fascista in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Shoah-Gaza, sfregio agli ebrei”: bufera sulle parole del sindaco Lattuca. “Offesa alla storia e ai martiri” Approfondimenti su Shoah Gaza Giorno della Memoria, la Lega: "Lattuca cita Shoah e Gaza, una equipollenza inaccettabile" Il commento della Lega sulla dichiarazione del sindaco di Cesena, che ha paragonato la Shoah a Gaza, ha suscitato molte polemiche. Giorno della Memoria, Lattuca: "Obiettivo era cancellare gli ebrei dalla faccia della terra. Anche a Gaza disegno di sterminio" Il Giorno della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e delle persecuzioni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Shoah Gaza Argomenti discussi: Gaza come Auschwitz. ProPal e guru di sinistra infangano la Shoah. Gaza come Auschwitz. ProPal e guru di sinistra infangano la ShoahLo sfregio va in scena anche durante il Giorno della Memoria, praticamente senza sosta. Come quello che domani organizzeranno nei pressi di Montecitorio, in piazza Capranica, il movimento degli studen ... msn.com Shoah, Gaza e le guerre di oggi: la Memoria come responsabilità del presenteMai più! Ricordare per non ripetere in ogni spazio e in ogni tempo. Il significato della Memoria nel 2026. di Raffaela Fasano Ricordare per progettare e costruire un futuro migliore. Ma, per costruire ... ilvescovado.it "La memoria della Shoah per risvegliare le coscienze sulle atrocità commesse oggi in tanti Paesi, da Gaza al Sudan all'Iran" - facebook.com facebook “Gaza come Auschwitz”. ProPal e guru di sinistra infangano la Shoah x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.