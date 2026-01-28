Su eBay si vendono lettere e fotografie di prigionieri dei campi di concentramento nazisti. Le immagini e le lettere, spesso di difficile reperibilità, finiscono online, alimentando un mercato che suscita molte polemiche. La vendita di questi reperti storici solleva domande sulla gestione e il rispetto di materiali di così grande valore simbolico.

Lettere e foto dei prigionieri dei campi di concentramento vengono messe in vendita su piattaforme come eBay. I parenti sono inorriditi e chiedono che ne venga vietata la commercializzazione, ma le opzioni legali sono limitate. Jens Christian Wagner, direttore della Fondazione Memoriali di Buchenwald e Mittelbau-Dora, osserva da anni il commercio di fotografie scattate da SS e soldati della Wehrmacht nei ghetti in Polonia per donarle ai loro superiori. Esistono album creati per Heinrich Himmler e Adolf Hitler, un modo per vantarsi delle azioni omicide, una sorta di trofeo. Queste immagini sono messe in vendita principalmente da venditori commerciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shoah, foto dei campi di sterminio nazisti e lettere di prigionieri: su eBay si trova di tutto

Oggi, 18 gennaio 2026, si è tenuta presso la chiesa di San Filippo in via Lomellini una messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti.

Nei campi di concentramento nazisti, i simboli colorati dei triangoli di stoffa rappresentavano un sistema di identificazione visivo.

Shoah, Meloni Condanniamo complicità fascismo, leggi razziali pagina buiaROMA (ITALPRESS) – Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi ... iltempo.it

Meloni sulla Shoah: Condanniamo la complicità del fascismo sulle persecuzioniLa presidente del Consiglio ha espresso preoccupazione per il fenomeno dell'antisemitismo: È un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente ... today.it

Cairo Montenotte ha commemorato il Giorno della Memoria con una camminata attraverso i luoghi che ricordano la tragica storia dei campi di concentramento e della Shoah - facebook.com facebook

Oggi ricordiamo le vittime della Shoah e i deportati nei campi nazisti: volti, nomi, famiglie spezzate che non devono restare nell’ombra e nel silenzio. Questa giornata è un monito vivo: un impegno a coltivare la memoria perché tragedie come quelle non si ripet x.com