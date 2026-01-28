Sharingseats | ultimate le panchine della consapevolezza a Torrione il video

A Torrione sono state installate le Panchine della Consapevolezza, un progetto realizzato dall’artista Pino Green. Le panchine sono state posizionate in modo da attirare l’attenzione su temi importanti, come previsto dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno. Ora sono pronte a diventare un punto di confronto e riflessione per chi passa di lì.

