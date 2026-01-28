Sharingseats | ultimate le panchine della consapevolezza a Torrione il video

Da salernotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torrione sono state installate le Panchine della Consapevolezza, un progetto realizzato dall’artista Pino Green. Le panchine sono state posizionate in modo da attirare l’attenzione su temi importanti, come previsto dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno. Ora sono pronte a diventare un punto di confronto e riflessione per chi passa di lì.

Ultimato, il progetto "Sharingseats": sono state completate, infatti, le Panchine della Consapevolezza" realizzate dall’artista salernitano Pino Green e volute dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno per puntare i riflettori su alcuni dei punti salienti su cui il.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Sharingseats Salerno

La Carnale: via libera al completamento del restyling delle panchine, la soddisfazione di Torrione Eventi

8BitDo Ultimate 3E Controller per Xbox: controllo avanzato e massima personalizzazione8BitDo Ultimate 3E Controller8BitDo Ultimate 3E Controller per Xbox: controllo avanzato e massima personalizzazione

Il 8BitDo Ultimate 3E Controller per Xbox offre un’esperienza di controllo precisa e personalizzabile, pensata per utenti che cercano un’alternativa affidabile ai controller tradizionali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sharingseats Salerno

Argomenti discussi: Sharingseats: ultimate le panchine della consapevolezza a Torrione, il video.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.