Sfortuna Musetti vince i primi due set con Djokovic ma poi si ritira

Lorenzo Musetti aveva iniziato bene il suo match contro Novak Djokovic agli Australian Open, vincendo i primi due set. Poi, però, ha dovuto interrompere il gioco a causa di un infortunio e si è ritirato, regalando così la semifinale al serbo. Djokovic avanza e ora aspetta di scoprire se sfiderà Jannik Sinner o Ben Shelton.

Il serbo vola in semifinale agli Australian Open, sfiderà Sinner o Shelton MELBOURNE (AUSTRALIA) - Un infortunio nega a Lorenzo Musetti le semifinali degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, che a Melbourne ha conquistato 10 dei suoi 24 Slam, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale va così Djokovic, che sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sfortuna Musetti, vince i primi due set con Djokovic ma poi si ritira Approfondimenti su Australian Open Musetti, che sfortuna: si ritira avanti di due set con Djokovic. Come sta Lorenzo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open, dopo aver perso i primi due set. Australian Open, Musetti avanza di due set contro Djokovic poi si ritira Lorenzo Musetti aveva fatto sperare in una grande impresa contro Novak Djokovic agli Australian Open. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Sfortuna Musetti, vince i primi due set con Djokovic ma poi si ritira; Musetti-Djokovic, Australian Open: commento e risultato live; Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Australian Open, Djokovic-Musetti in diretta: l’azzurro si ritira, aveva vinto i primi due set. Sfortuna Musetti, vince i primi due set con Djokovic ma poi si ritiraMELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Un infortunio nega a Lorenzo Musetti le semifinali degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contr ... italpress.com Australian Open, sfortuna Musetti: avanti 2-0 con Djokovic, si ritiraRoma, 28 gen. (askanews) - Che sfortuna. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto sulla Rod Laver Arena, nella mattinata italiana ... sport.tiscali.it Musetti, una sfortuna mai vista. Si ritira sul più bello, Djokovic va in semifinale ma ammette: "Oggi sarei andato a casa". Che cosa è successo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.