Sforbiciata a 17 istituti pubblicato il decreto | Avremo scuole monstre

Sono stati chiusi 17 istituti scolastici in tutta la regione. Il decreto del direttore generale Bruno Di Palma conferma la riduzione delle autonomie e il rischio di avere scuole più grandi e difficili da gestire. La decisione arriva dopo una lunga discussione e preoccupazioni tra studenti, insegnanti e genitori. Ora si aspettano le reazioni e i possibili cambiamenti.

Sindacati compatti contro il provvedimento: il piano non risparmia alcuna provincia emiliano-romagnola. La mappa dei tagli Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, in veste di commissario ad acta, Bruno Di Palma, ha pubblicato il decreto sul dimensionamento della rete scolastica regionale per l’anno 2026, confermando il taglio di 17 autonomie. La decisione ha scatenato l'immediata e durissima reazione dei sindacati (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Gilda Unams, Snals Confsal e Anief), che definiscono il provvedimento un atto "grave, opaco e ingiustificato". Contro il provvedimento si era espresso anche il presidente della Regione Michele de Pascale: "Siamo molto più virtuosi rispetto ai parametri nazionali, con una rete più efficiente della media, ma ci viene imposto un ulteriore taglio di diciassette autonomie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Ufficio scolastico regionale Licei quadriennali, pubblicato il decreto con l’elenco delle scuole ammesse al rinnovo della sperimentazione Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto n. Deciso il dimensionamento delle scuole, saltano 17 istituti comprensivi: un caso nel riminese Il commissario Bruno De Palma ha deciso come saranno divise le scuole nella regione per il prossimo anno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ufficio scolastico regionale Argomenti discussi: Autonomie scolastiche da salvare: ecco le 17 realtà a rischio taglio in Emilia Romagna. Per i consiglieri di maggioranza al Comune di Napoli il tema non può esaurirsi nella sforbiciata economica (da IlSud24.it) - facebook.com facebook

