Sfollati e paura Niscemi sul baratro Tutta la collina sta per crollare

La terra trema e la paura cresce tra gli sfollati di Niscemi. Le case sulla collina stanno lentamente crollando, e molti hanno già abbandonato le loro abitazioni. La collina si sta spostando verso la pianura di Gela, creando un rischio serio per chi vive in zona. La situazione è complicata e preoccupa tutto il paese.

Niscemi (Caltanissetta) - "L'intera collina sta scendendo verso la piana di Gela: significa fondamentalmente che l'impatto è particolarmente complesso". Parole come un pugno alla bocca dello stomaco. Sono quelle che ha pronunciato ieri Fabio Ciciliano, il Capo della Protezione Civile. A Niscemi, il comune del Nisseno colpito da una frana che ha comportato l'evacuazione di centinaia di famiglie e 1.500 persone, la situazione è disastrosa. Ciciliano non ha mitigato il quadro: "Ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che non potranno più essere abitate e con il sindaco, Massimiliano Conti, dobbiamo ragionare su una delocalizzazione definitiva di queste famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

