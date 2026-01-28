sfollati e paura niscemi sul baratro tutta la collina sta per crollare

La terra trema e la paura cresce tra gli sfollati di Niscemi. Le case sulla collina stanno lentamente crollando, e molti hanno già abbandonato le loro abitazioni. La collina si sta spostando verso la pianura di Gela, creando un rischio serio per chi vive in zona. La situazione è complicata e preoccupa tutto il paese.

Niscemi (Caltanissetta) - "L'intera collina sta scendendo verso la piana di Gela: significa fondamentalmente che l'impatto è particolarmente complesso". Parole come un pugno alla bocca dello stomaco. Sono quelle che ha pronunciato ieri Fabio Ciciliano, il Capo della Protezione Civile. A Niscemi, il comune del Nisseno colpito da una frana che ha comportato l'evacuazione di centinaia di famiglie e 1.500 persone, la situazione è disastrosa. Ciciliano non ha mitigato il quadro: "Ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che non potranno più essere abitate e con il sindaco, Massimiliano Conti, dobbiamo ragionare su una delocalizzazione definitiva di queste famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La situazione a Niscemi è critica a causa di una frana che coinvolge l’intera collina, portando allo sfollamento di circa 1.

Questa mattina a Niscemi si sono verificati nuovi smottamenti che hanno messo in allarme residenti e autorità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

