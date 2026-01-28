Sfilate Haute Couture di Parigi | Isabella Ferrari in elegante equilibrio tra stampe animalier pizzo e dettagli faux fur e tutte le altre star in front row

La terza giornata di sfilate a Parigi si è aperta con grande fermento. Le star del cinema e della moda si sono sistemate nelle prime file, aspettando le nuove collezioni. Tra le protagoniste c’è Isabella Ferrari, che ha sfoggiato un look elegante e deciso, mescolando stampe animalier, pizzo e dettagli faux fur. La passerella di Valentino e degli altri grandi marchi ha attirato l’attenzione di tutti, con modelli che hanno fatto parlare di sé. La fashion week continua a mostrare il meglio dell’Alta Moda, tra sfilate affollate e

Terza giornata d'Alta Moda e tutto procede a pieno ritmo, comprese le grandi star del cinema, della moda e dello spettacolo, arrivate a presidiare le prime file della sfilata di Valentino (e non solo). Da Isabella Ferrari a Tyla, da Kirsten Dunst a Lily Allen, passando per Dakota Johnson, ecco chi brilla nel front row +++dropcap La settimana delle sfilate Haute Couture di Parigi procede a pieno ritmo. Mentre sulle passerelle sfilano le collezioni della Primavera-estate 2026, nei front row brillano le più celebri stelle del firmamento hollywoodiano (e non solo).

