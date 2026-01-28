Seul20 mesi di carcere a ex first lady

Il tribunale di Seul ha condannato a 20 mesi di carcere l'ex first lady Kim Keon Hee. La donna è stata giudicata colpevole di corruzione. La sentenza arriva dopo che il marito è stato già incarcerato per aver partecipato a azioni legate alla dichiarazione della legge marziale nel 2024.

