Seul20 mesi di carcere a ex first lady
Il tribunale di Seul ha condannato a 20 mesi di carcere l'ex first lady Kim Keon Hee. La donna è stata giudicata colpevole di corruzione. La sentenza arriva dopo che il marito è stato già incarcerato per aver partecipato a azioni legate alla dichiarazione della legge marziale nel 2024.
7.52 Un tribunale di Seul ha condannato l'ex first lady sudcoreana Kim Keon Hee a 20 mesi di carcere per corruzione, in seguito all'incarcerazione del marito per azioni legate alla dichiarazione della legge marziale nel 2024. Kim è stata condannata per aver ricevuto beni di lusso dall'Unification Church, una delle sette religiose più influenti del Paese. Tuttavia, la Corte l'ha scagionata dalle accuse di aggiotaggio e di violazione delle i finanziamenti della politica. Il procuratore aveva chiesto pena di 15 anni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
