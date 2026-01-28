A Montespertoli, la Street Levels Gallery realizzerà alcuni interventi di street art nel centro storico. La galleria, nota a livello nazionale, porta nuove opere di arte urbana nella cittadina toscana. La città si prepara ad accogliere queste installazioni che trasformeranno alcune abitazioni e spazi pubblici, portando colore e creatività nel cuore del paese.

MONTESPERTOLI Sarà la galleria Street Levels Gallery, realtà attiva a livello nazionale nella cura di progetti di arte urbana contemporanea, a realizzare alcuni interventi di street art nel centro storico di Montespertoli. Il progetto prevede la realizzazione di sette opere site-specific, distribuite su otto abitazioni – case di cittadini privati e immobili di proprietà comunale – le cui facciate, situate nel centro storico tra via Sonnino, via Martini e via Roma, sono state messe a disposizione grazie all’adesione volontaria dei proprietari e dell’Amministrazione comunale. Gli artisti proposti sono Slim Safont, Ufo Cinque, Thiago Mazza, Nelio, Nespoon e Luca Zamoc, ciascuno portatore di un linguaggio visivo riconoscibile e di una ricerca pittorica coerente con le tematiche identitarie del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sette opere realizzate sulle abitazioni

Sabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia.

Alcamo, festosa parata per il completamento delle opere di street art internazionale

