Sei decenni fa, il 28 gennaio 1966, un incidente aereo sconvolse lo sport italiano. A perdere la vita fu anche Paolo Costoli, il grande nuotatore fiorentino che aveva scritto pagine importanti per il nuoto italiano. Oggi, quella tragedia resta impressa nella memoria di chi ha vissuto quegli anni, ricordando un momento di dolore e perdita per il mondo dello sport.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Sessant’anni fa, il 28 gennaio 1966, lo sport italiano visse una delle sue pagine più tragiche e dolorose. Un incidente aereo nei cieli tedeschi spezzò la vita di giovani atleti dirigenti e tecnici della Nazionale italiana di nuoto e tuffi, in viaggio verso Brema per partecipare a un prestigioso trofeo internazionale che sarebbe stato trasmesso in Eurovisione. A bordo di quell’aereo viaggiava anche Paolo Costoli, commissario tecnico di quella Italia, fiorentino, campione autentico e simbolo senza tempo della Rari Nantes Florentia. Costoli non era soltanto un grande tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sessant'anni anni fa la tragedia di Brema. Tra le vittime Paolo Costoli, il mito del nuoto fiorentino

Sono passati 60 anni da quella drammatica giornata a Brema, quando un incidente aereo costò la vita a Paolo Costoli e a diversi giovani talenti del nuoto azzurro.

Mercoledì alle 10:30, in via dello Sport a Bologna, si terrà un omaggio dedicato a Carmen Longo, la nuotatrice italiana scomparsa nel 1966.

