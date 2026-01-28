Serviranno ispezioni corporali per trovarlo | il produttore del dispositivo vietato a Sinner e Sabalenka

Il produttore del dispositivo vietato all'Australian Open, il 'Whoop', ha annunciato che serviranno ispezioni corporali per scoprire chi lo sta usando. Il CEO dell’azienda ha detto che non sarà facile individuare chi lo porta, ma continueranno a lavorare per bloccare l’uso non autorizzato. Intanto, ragazzi come Sinner e Sabalenka sono sotto osservazione, anche se non si sa ancora se siano stati trovati con il dispositivo.

Il CEO e fondatore dell'azienda produttrice del 'Whoop' proibito all'Australian Open ha annunciato novità al riguardo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

