Serviranno ispezioni corporali per trovarlo | il produttore del dispositivo vietato a Sinner e Sabalenka

Il produttore del dispositivo vietato all'Australian Open, il 'Whoop', ha annunciato che serviranno ispezioni corporali per scoprire chi lo sta usando. Il CEO dell’azienda ha detto che non sarà facile individuare chi lo porta, ma continueranno a lavorare per bloccare l’uso non autorizzato. Intanto, ragazzi come Sinner e Sabalenka sono sotto osservazione, anche se non si sa ancora se siano stati trovati con il dispositivo.

