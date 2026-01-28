La Fabo Herons Montecatini ha annunciato l’ingaggio di Kyril Tsetserukou, nuovo pivot proveniente dalla Liofilchem Roseto. Ieri il giocatore si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato un contratto di due anni con la squadra rossoblù.

La Fabo Herons Montecatini ha ufficialmente il suo nuovo lungo. Kyril Tsetserukou, pivot proveniente dalla Liofilchem Roseto, ieri si è sottoposto alle visite mediche di rito e ha firmato un biennale con il club rossoblù. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio con un comunicato apparso sui media della società termale, a sancire un accordo ormai raggiunto da diversi giorni ma che necessitava dell’uscita di Antonello Ricci per essere ratificato, come confermano indirettamente anche le parole del presidente Andrea Luchi: "Stavamo seguendo Tsetserukou da settimane, appena si sono create le condizioni ci siamo fatti sotto ed abbiamo chiuso - ha commentato il numero uno rossoblù - Dopo Ruben Zugno, un altro rinforzo di qualità dalla A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale

Approfondimenti su Fabo Herons Montecatini

Il Consorzio Leonardo Dany Quarrata affronta la seconda trasferta consecutiva del 2026, questa sera alle 18 al PalaTriccoli di Jesi, contro la General Contractor.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Highlights - 7^ giornata Serie B Nazionale 25/26

| 𝗜 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 ️ 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗𝗥𝗔 🟢 Campionato Nazionale Serie D 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 🆚 Gavorrano 1️⃣-0️⃣ ️ Innocenti 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝗔 𝟱 🟢 Campionato Regionale Serie C2 Sangimignano 🆚 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 1️⃣-4️⃣ - facebook.com facebook