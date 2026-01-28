Serie B Nazionale

La Fabo Herons Montecatini ha annunciato l’ingaggio di Kyril Tsetserukou, nuovo pivot proveniente dalla Liofilchem Roseto. Ieri il giocatore si è sottoposto alle visite mediche e ha firmato un contratto di due anni con la squadra rossoblù.

La Fabo Herons Montecatini ha ufficialmente il suo nuovo lungo. Kyril Tsetserukou, pivot proveniente dalla Liofilchem Roseto, ieri si è sottoposto alle visite mediche di rito e ha firmato un biennale con il club rossoblù. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio con un comunicato apparso sui media della società termale, a sancire un accordo ormai raggiunto da diversi giorni ma che necessitava dell’uscita di Antonello Ricci per essere ratificato, come confermano indirettamente anche le parole del presidente Andrea Luchi: "Stavamo seguendo Tsetserukou da settimane, appena si sono create le condizioni ci siamo fatti sotto ed abbiamo chiuso - ha commentato il numero uno rossoblù - Dopo Ruben Zugno, un altro rinforzo di qualità dalla A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

