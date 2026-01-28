Serie A Napoli-Fiorentina | i partenopei ospitano la Viola
Questa sera lo stadio Diego Armando Maradona si riempie per la sfida tra Napoli e Fiorentina. I partenopei di Vanoli cercano punti importanti contro i viola di Conte, che arrivano a Napoli dopo le coppe europee. La partita, valida per la 23^ giornata di Serie A, si gioca nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio. Gli tifosi sono già in attesa di un match che promette emozioni e spettacolo.
La squadra di Vanoli farà visita a quella di Conte allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio, gara valida per la 23^ giornata di Serie A Dopo le coppe europee ritorna in campo subito la Serie A con una sfida che si preannuncia molto interessante: allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli ospita la Fiorentina. La partita è in programma nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026 a partire dalle ore 18.00. La squadra di Vanoli farà dunque visita a quella di Conte per la 23^ giornata del massimo campionato italiano, nonché quarto turno del girone di ritorno di questa stagione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Napoli Fiorentina
Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 1-0, che tonfo per i ragazzi di Conte! Fiorentina Verona 1-2, altro ko per i viola
Segui in tempo reale le emozioni della quindicesima giornata di Serie A con aggiornamenti, sintesi e cronaca delle principali sfide.
Diretta gol Serie A, Pisa Inter finisce 0-2, alle 20.45 Roma Napoli. Ora Atalanta Fiorentina, LIVE 0-0: De Gea tiene vivi i Viola
REACTION AI GOL DI #fiorentina - #napoli
#Napoli-#Fiorentina, la designazione arbitrale della sfida del Maradona - facebook.com facebook
#SerieA, le #designazioniarbitrali della 23a giornata. Napoli-Fiorentina a La Penna x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.