Senza il gas russo l’Ue comincia a ripensare il settore energetico Ecco come

L’Unione Europea si prepara a cambiare radicalmente il suo approccio all’energia. Dopo che il Consiglio Ue ha approvato le nuove regole, tra un anno l’Europa non importerà più gas dalla Russia. La dipendenza da Mosca si riduce, e i paesi cercano alternative per garantire approvvigionamenti più sicuri. La decisione mette in moto un nuovo scenario nel settore energetico continentale.

Non è mai facile essere dipendenti dagli altri. Specialmente quando si tratta di energia. Tra un anno in Europa non arriverà più nemmeno un metro cubo di gas russo, dopo il via libera del Consiglio Ue ai regolamenti che di fatto chiudono l’esperienza dell’importazione di metano dall’ex U. E dunque, il Vecchio continente dovrà farcela con le proprie gambe. Rinnovabili, gas liquefatto dagli Stati Uniti e metano dal Nord Africa, il tutto con una, ancora robusta, dose di petrolio. Questo il mix energetico dei prossimi decenni, senza dimenticare una variabile: il nucleare. Chi sta meglio e chi sta peggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

Approfondimenti su Gas Russo

L’Unione Europea ha adottato ufficialmente un regolamento per la progressiva eliminazione delle importazioni di gas russo, incluso il GNL.

Ultime notizie su Gas Russo

