A Bondeno cresce il numero di migranti, ma la destra non dice nulla. La questione divide gli abitanti e mette sotto pressione le istituzioni. Il sindaco, che dovrebbe rappresentare tutti, sembra preferire il silenzio, lasciando che il tema resti nascosto tra le parole non dette. La gente si chiede se si parla di numeri o di ideologie politiche.

"Il silenzio assordante e strumentale a Bondeno. Mi chiedo se la realtà si misuri sui dati statistici o, piuttosto, sull’appartenenza politica del sindaco di turno". Mentre a Portomaggiore il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni invoca "classi-ponte" e test d’ingresso per gli alunni stranieri, agitando lo spettro di un’integrazione fallita, Tommaso Corradi, segretario comunale e consigliere del Pd, fa un riferimento ai dati locali: "I numeri degli ultimi cinque anni parlano chiaro e non mentono – premette –. A Bondeno la popolazione residente di origine straniera è aumentata del 40%. Siamo di fronte a una crescita strutturale che sta cambiando velocemente il volto della nostra comunità, delle nostre scuole e del nostro tessuto produttivo – sottolinea –, eppure qui il sindaco e i vertici nazionali di Fd’I non sembrano sentire l’urgenza di ‘esami iniziali’ o di percorsi differenziati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sempre più migranti, ma qui la destra tace"

