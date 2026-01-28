Semifinali Australian Open 2026 | quando gioca Sinner a che ora e dove vederlo

Questa mattina si sono svolte le semifinali degli Australian Open 2026. Jannik Sinner si prepara a scendere in campo nel match che potrebbe portarlo in finale. L’italiano giocherà nel primo pomeriggio, alle 14, al Melbourne Park. Gli appassionati di tennis potranno seguirlo in diretta su Sky o in streaming su Discovery+. La sfida è molto attesa: Sinner cerca di conquistare la sua prima finale di questo torneo.

Quando gioca Sinner, a che ora e dove vederlo? Tutti i dettagli sulle Semifinali degli Australian Open 2026 Cosa sappiamo delle Semifinali degli Australian Open 2026? Quando gioca Sinner e dove vederlo in TV e streaming? A che ora sarà in campo e chi è il suo avversario? Queste probabilmente sono le tante domande che vi state ponendo in questo momento a cui possiamo rispondere dandovi tutte le spiegazioni del caso. Partiamo con il dire quando Jannik Sinner per le Semifinali degli Australian Open. Il numero 2 al mondo sarà in campo venerdì 30 gennaio. Nella stessa giornata si gioca anche l'altra semifinale che vedrà scontrarsi Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Il match tra Jannik Sinner e James Duckworth all'Australian Open 2026 si svolgerà il 21 gennaio, con orario ancora da confermare.

Quando gioca e dove vederlo? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026 Jannik Sinner si prepara a scendere di nuovo in campo a Melbourne.

Sinner-Gaston, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

Argomenti discussi: Alcaraz in semifinale, De Minaur ko in tre set; Rybakina-Pegula è la seconda semifinale femminile: il RECAP del Day 11; Tennis, Australian Open: Musetti e Sinner a caccia delle semifinali. Dove vederli in tv; Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP.

Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026: orari semifinali, tv, streamingNel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i ... oasport.it

Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streamingLa semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis metterà di fronte, venerdì 30 gennaio, l'azzurro ... oasport.it

Sinner si è qualificato per le semifinali degli Australian Open dopo aver battuto nettamente ai quarti di finale Ben Shelton; in semifinale giocherà contro Djokovic, che mercoledì mattina ha passato il turno grazie al ritiro per infortunio di Musetti x.com

Jannik Sinner non perde prima della semifinale in uno Slam da un anno e mezzo. Anche oggi Ben Shelton poco ha potuto contro il numero 2 del mondo, che approda per il terzo anno di fila nelle semifinali degli Australian Open 2026, torneo in cui é bi-campio facebook