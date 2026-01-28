Semifinali Australian Open 2026 | quando gioca Sinner a che ora e dove vederlo

Questa mattina si sono svolte le semifinali degli Australian Open 2026. Jannik Sinner si prepara a scendere in campo nel match che potrebbe portarlo in finale. L’italiano giocherà nel primo pomeriggio, alle 14, al Melbourne Park. Gli appassionati di tennis potranno seguirlo in diretta su Sky o in streaming su Discovery+. La sfida è molto attesa: Sinner cerca di conquistare la sua prima finale di questo torneo.

Quando gioca Sinner, a che ora e dove vederlo? Tutti i dettagli sulle Semifinali degli Australian Open 2026 Cosa sappiamo delle Semifinali degli Australian Open 2026? Quando gioca Sinner e dove vederlo in TV e streaming? A che ora sarà in campo e chi è il suo avversario? Queste probabilmente sono le tante domande che vi state ponendo in questo momento a cui possiamo rispondere dandovi tutte le spiegazioni del caso. Partiamo con il dire quando Jannik Sinner per le Semifinali degli Australian Open. Il numero 2 al mondo sarà in campo venerdì 30 gennaio. Nella stessa giornata si gioca anche l’altra semifinale che vedrà scontrarsi Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Novella2000.it

