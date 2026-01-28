Sella fiducia a tempo A Forlì una reazione con un occhio al +7

A Forlì i biancorossi cercano di risollevare il morale dopo una serie di sconfitte, con soli due successi nelle ultime dodici partite. La squadra ha bisogno di una svolta, e la vittoria contro Forlì potrebbe portare un po’ di fiducia in più, anche se il cammino resta difficile. I giocatori sono consapevoli della situazione e si preparano a una partita chiave per il futuro.

Periodo molto delicato per la Sella Cento, i biancorossi hanno vinto solamente due partite nelle ultime dodici e la situazione si sta facendo complicata. La dirigenza in questi giorni ha rinnovato la fiducia a coach Di Paolantonio, ma è sotto gli occhi di tutti l’involuzione della squadra e la mancanza di fiducia dei giocatori in campo. La squadra divertente e garibaldina delle prime dodici giornate di campionato ormai è uno sbiadito ricordo anche se, ad onor del vero, la Benedetto XIV nonostante il filotto di risultati negativi, è ancora fuori dalla zona play out. Facendo un paragone con lo scorso anno, oggi i biancorossi sono in una posizione di classifica migliore rispetto a dodici mesi fa, ma in questo stesso periodo dello scorso campionato la Sella aveva già ripreso a vincere alcune partite, dopo un girone di andata estremamente complicato e avaro di risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

