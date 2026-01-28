Sella fiducia a tempo A Forlì una reazione con un occhio al +7

Da sport.quotidiano.net 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì i biancorossi cercano di risollevare il morale dopo una serie di sconfitte, con soli due successi nelle ultime dodici partite. La squadra ha bisogno di una svolta, e la vittoria contro Forlì potrebbe portare un po’ di fiducia in più, anche se il cammino resta difficile. I giocatori sono consapevoli della situazione e si preparano a una partita chiave per il futuro.

Periodo molto delicato per la Sella Cento, i biancorossi hanno vinto solamente due partite nelle ultime dodici e la situazione si sta facendo complicata. La dirigenza in questi giorni ha rinnovato la fiducia a coach Di Paolantonio, ma è sotto gli occhi di tutti l’involuzione della squadra e la mancanza di fiducia dei giocatori in campo. La squadra divertente e garibaldina delle prime dodici giornate di campionato ormai è uno sbiadito ricordo anche se, ad onor del vero, la Benedetto XIV nonostante il filotto di risultati negativi, è ancora fuori dalla zona play out. Facendo un paragone con lo scorso anno, oggi i biancorossi sono in una posizione di classifica migliore rispetto a dodici mesi fa, ma in questo stesso periodo dello scorso campionato la Sella aveva già ripreso a vincere alcune partite, dopo un girone di andata estremamente complicato e avaro di risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sella fiducia a tempo a forl236 una reazione con un occhio al 7

© Sport.quotidiano.net - Sella, fiducia a tempo. A Forlì una reazione, con un occhio al +7

Approfondimenti su Sella Cento

Cna Rimini tra prudenza e fiducia: "Le imprese guardano al 2026 con realismo e capacità di reazione"

Cna Rimini evidenzia un atteggiamento di equilibrio tra prudenza e fiducia tra le imprese locali, che si preparano al 2026 con realismo e capacità di adattamento.

Forlì, con Pistoia occhio all’ex. Magro: "Lotteremo per risalire"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sella Cento

sella fiducia a tempoSella, fiducia a tempo. A Forlì una reazione, con un occhio al +7Periodo molto delicato per la Sella Cento, i biancorossi hanno vinto solamente due partite nelle ultime dodici e la ... ilrestodelcarlino.it

sella fiducia a tempoSella's confidence is temporary. A reaction from Forlì, with an eye on a 7-point lead.This is a very difficult period for Sella Cento. The red and whites have won only two of their last twelve games, and the ... sport.quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.