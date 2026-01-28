Questa sera torna in replica su Mediaset la soap turca

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 28 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Yekta chiede a Lacin se ha riflettuto sulla sua proposta di matrimonio, ma la donna gli chiede di non metterle pressione e di darle altro tempo. Cinar racconta a Kursat, Salih e Mesut cosa è successo la notte in cui il padre è stato ucciso.

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 28 gennaio in streaming | Video Mediaset

