Segre | Giorno Memoria non e per gli ebrei ma per tutti gli altri Serve per ricordare la Storia – Il video

Il Giorno della Memoria si trasforma in un argomento di discussione acceso. Giorni dopo le polemiche, la senatrice Segre ribadisce che questa giornata non è solo per gli ebrei, ma per ricordare la storia a tutti. Alcuni restano confusi o sembrano non aver capito il senso dell’evento, che serve a mantenere viva la memoria di ciò che è accaduto, non solo per gli ebrei ma per l’intera società.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Quello che ancora non tutti sembrano avere capito è che il Giorno della Memoria non è per gli ebrei, è principalmente per tutti gli altri. Serve per ricordare la nostra storia, quello che fece l’Italia fascista di allora, quello che fecero la Germania nazista e molti Stati europei contro le “razze” considerate inferiori, contro i più deboli e i diversi, contro l’umanità. Il Giorno della Memoria è per ricordare i carnefici, ma anche quelli che si opposero e i Giusti che tentarono a costo della vita di salvare i perseguitati»", lo ha detto Liliana Segre al Quirinale in occasione della cerimonia per il Giorno della Memoria.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Giorno Memoria

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime della Shoah, a 81 anni dall’abbattimento dei cancelli di Auschwitz.

Il Giorno della Memoria è un momento importante per riflettere sulle persecuzioni degli ebrei durante il regime fascista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Liliana Segre: Perché non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria (e per chi è, davvero, questa giornata); Segre: Non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria; Liliana Segre: Non usare Gaza contro il Giorno della Memoria; Segre: 'Non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria'.

Segre: Giorno Memoria non e per gli ebrei, ma per tutti gli altri. Serve per ricordare la StoriaLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Segre: Giorno Memoria non e per gli ebrei, ma per tutti gli altri. Serve per ricordare la Storia – Il video(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 Quello che ancora non tutti sembrano avere capito è che il Giorno della Memoria non è per gli ebrei, è principalmente per tutti gli altri. Serve per ricordare la ... open.online

L’evento “Note di Memoria. Giorno della Memoria 2026” si terrà oggi dalle 9.15 alle 13 al Cinema La Compagnia di Firenze con migliaia di studenti presenti in sala e collegati in diretta streaming https://bit.ly/GdMstudenti26 facebook

Celebrazione del “Giorno della memoria” al Palazzo del Quirinale. Dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione del Giorno della Memoria e dell'81° anniversario della liberazione di Auschwitz governo.it/it/articolo/di… "Il #27gennaio di ottantuno x.com