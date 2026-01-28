Segre | Giorno Memoria non e per gli ebrei ma per tutti gli altri Serve per ricordare la Storia – Il video

Il Giorno della Memoria si trasforma in un argomento di discussione acceso. Giorni dopo le polemiche, la senatrice Segre ribadisce che questa giornata non è solo per gli ebrei, ma per ricordare la storia a tutti. Alcuni restano confusi o sembrano non aver capito il senso dell’evento, che serve a mantenere viva la memoria di ciò che è accaduto, non solo per gli ebrei ma per l’intera società.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Quello che ancora non tutti sembrano avere capito è che il Giorno della Memoria non è per gli ebrei, è principalmente per tutti gli altri. Serve per ricordare la nostra storia, quello che fece l’Italia fascista di allora, quello che fecero la Germania nazista e molti Stati europei contro le “razze” considerate inferiori, contro i più deboli e i diversi, contro l’umanità. Il Giorno della Memoria è per ricordare i carnefici, ma anche quelli che si opposero e i Giusti che tentarono a costo della vita di salvare i perseguitati»", lo ha detto Liliana Segre al Quirinale in occasione della cerimonia per il Giorno della Memoria.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Giorno della memoria, Meloni: "Disegno diabolico per cancellare gli ebrei dall'Europa"

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime della Shoah, a 81 anni dall’abbattimento dei cancelli di Auschwitz.

Giorno della Memoria, Meloni: "Condanniamo la complicità del fascismo nelle persecuzioni contro gli ebrei". La Russa e Salvini non citano il regime

Il Giorno della Memoria è un momento importante per riflettere sulle persecuzioni degli ebrei durante il regime fascista.

