Segre | Delusione fortissima quando sento parlare parlare di gite ad Auschwitz – Il video

Liliana Segre si sfoga al Quirinale in occasione della cerimonia per il Giorno della Memoria. La senatrice a vita dice di aver provato una delusione fortissima ascoltando qualcuno riferirsi a una visita ad Auschwitz come a una semplice “gita”. La sua voce si fa sentire chiara e diretta, sottolineando quanto siano offensive certe parole che minimizzano un dolore così grande.

Una studentessa racconta cosa l’ha colpita di più durante il viaggio a Auschwitz.

Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato senza sminuire le attuali sofferenze, richiamando il senso del Giorno della Memoria e invitando a riflettere sulle parole e sulle azioni legate a questa giornata.

