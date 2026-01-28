Segre | Delusione fortissima quando sento parlare parlare di gite ad Auschwitz – Il video
Liliana Segre si sfoga al Quirinale in occasione della cerimonia per il Giorno della Memoria. La senatrice a vita dice di aver provato una delusione fortissima ascoltando qualcuno riferirsi a una visita ad Auschwitz come a una semplice “gita”. La sua voce si fa sentire chiara e diretta, sottolineando quanto siano offensive certe parole che minimizzano un dolore così grande.
Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha sottolineato l’importanza di ricordare il passato senza sminuire le attuali sofferenze, richiamando il senso del Giorno della Memoria e invitando a riflettere sulle parole e sulle azioni legate a questa giornata.
