Seconda edizione del premio Luigi Marchesani il medico storico vastese che aprì il primo ospedale cittadino

La città di Vasto torna a celebrare il suo medico più famoso, Luigi Marchesani, con la seconda edizione del premio che porta il suo nome. L’amministrazione comunale, insieme alla Società Vastese di Storia Patria e con il supporto dell’università di Chieti-Pescara, organizza questa manifestazione per ricordare il medico che aprì il primo ospedale cittadino. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane e vedrà la partecipazione di diverse personalità del mondo della medicina e della cultura.

L'amministrazione comunale di Vasto promuove, in collaborazione con la Società Vastese di Storia Patria, e con il patrocinio dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, la seconda edizione del Premio internazionale Luigi Marchesani.Nato a Vasto dal notaio Francescantonio.

