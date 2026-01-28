Se il mainstream laicista esalta la Conferenza episcopale italiana

Nei giorni scorsi, alcuni media italiani hanno rivolto attenzione alla Conferenza episcopale italiana, esaltandone il ruolo e le posizioni. È un cambio di passo rispetto a vent’anni fa, quando la stampa mainstream si scagliava contro Camillo Ruini, allora presidente della Cei, accusato di influenzare troppo la società con le sue dichiarazioni. Oggi, invece, si parla di dialogo e collaborazione.

La Cei intanto smentisce: dal cardinale Zuppi nessun intervento a gamba tesa sul referendum. Le posizioni all’interno del corpo vescovile italiano non sono univoche, anche se un vero dibattito non è mai stato avviato. Nemmeno al Consiglio permanente di lunedì. Solo un breve inciso contro l'intervento di Ruini a favore del Sì Meloni e la fobia Ice. Si teme l'effetto dopo la sciagura di Milano. Dl Sicurezza congelato e rivisto. Salvini spinge Un ventennio fa, il mainstream mediatico italiano insorse – nel nome della sacra laicità dello stato – contro l’allora presidente della Cei, Camillo Ruini, reo di dare l’indirizzo della Chiesa sui referendum relativi alla fecondazione assistita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

