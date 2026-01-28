Sdgs & inclusione Co-progettare soluzioni per un futuro accessibile

Venerdì 30 gennaio ad Arezzo si svolge un evento dedicato a trovare soluzioni pratiche per un futuro più accessibile. Dalle 9 alle 18, nelle Logge del Grano di via Garibaldi, esperti e cittadini si riuniscono per lavorare insieme su progetti concreti di inclusione. L’obiettivo è coinvolgere tutti nel costruire un domani più equo e accessibile, puntando sulla co-progettazione e sul confronto diretto.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Venerdì 30 gennaio, dalle 9 alle 18 nello spazio delle Logge del Grano di via Garibaldi ad Arezzo, si terrà "Sdgs & inclusione. Co-progettare soluzioni per un futuro accessibile". L'evento è organizzato dal Campus di Arezzo dell'Università di Siena in collaborazione con Beeco, nell'ambito di Start-Hub Impresa Giovani Arezzo, il progetto finanziato da ANCI, realizzato grazie a un ampio partenariato di enti del territorio sotto la direzione del Comune di Arezzo, finalizzato a promuovere la cultura d'impresa tra i giovani. La giornata si svilupperà secondo l'innovativa formula hackathon, in cui il lavoro in team è finalizzato a generare idee concrete e fattibili.

