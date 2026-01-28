Scuole al freddo a Pianoro il sindaco diffida il gestore energetico | Criticità inaccettabili

Le scuole di Pianoro sono senza riscaldamento da giorni, e gli studenti devono affrontare aule gelide. Il sindaco ha diffidato il gestore energetico, denunciando criticità inaccettabili. La situazione resta critica, e le famiglie chiedono risposte rapide.

Dopo i guasti alle primarie 'Salvo d’Acquisto' e la chiusura della 'Diana Sabbi', Vecchiettini attacca la società Engie: "Bambini e personale al gelo, pronti alle vie legali" Scuole senza riscaldamento e aule al freddo, con alunni e alunne delle scuole di Pianoro costretti a sopportare le temperature gelide di questi giorni. Così il Comune bolognese ha diffidato la società energetica a cui è affidata la gestione degli impianti termici negli edifici scolastici e pubblici. Mercoledì mattina i bambini della scuola primaria ‘Salvo d’Acquisto’ sono entrati in aula classe con l'edificio freddo e l'acqua non in funzione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Consumerismo No Profit ha scritto al sindaco di Aversa per segnalare la difficile situazione delle scuole al freddo.

