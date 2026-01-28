Scuola spetta lo stipendio anche per i corsi di sicurezza? La sentenza

La magistratura ha stabilito che anche i docenti devono ricevere lo stipendio per i corsi di sicurezza. La sentenza arriva dopo mesi di discussioni sul tema, che coinvolge la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I giudici hanno deciso che l’attività di formazione, anche se svolta fuori dall’orario di lezione, deve essere retribuita come parte del servizio. La decisione potrebbe cambiare le regole per molti insegnanti che finora si sono trovati a lavorare senza compenso per questi corsi.

La magistratura è tornata a pronunciarsi su un discusso tema nel mondo della scuola. Ci riferiamo alla formazione obbligatoria, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, e al suo rapporto con l’orario di servizio dei docenti. In particolare, con la recente sentenza n. 230842025, la Cassazione ha spiegato definitivamente quando la partecipazione ai corsi rientra nell’orario contrattuale e perché non può essere retribuita come attività aggiuntiva o straordinario. Se è vero che la decisione in oggetto nasce da un contenzioso concreto, offre indicazioni di portata generale, utili sia ai docenti sia a scuole e dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A febbraio 2026, docenti e personale ATA riceveranno anche l'una tantum prevista dall'art.

