In Lombardia un terzo delle scuole non ha un’aula di informatica. I ragazzi devono imparare le competenze digitali da soli, perché molte scuole ancora non offrono questo spazio. È un problema che riguarda soprattutto le zone più remote, dove mancano le risorse per aggiornarsi. La mancanza di aule di informatica rischia di lasciare indietro molti studenti, che non possono sviluppare le competenze fondamentali per il web e la tecnologia.

Milano, 28 gennaio 2026 – Competenze digitali? Fondamentali per evitare i rischi del web e sfruttare le potenzialità della tecnologia digitale, ma in Lombardia i giovani devono spesso imparare da soli: a livello regionale, infatti, un terzo delle scuole non ha neanche un’aula di informatica. A fare il punto, nella Giornata europea della protezione dei dati personali che si celebra oggi, è Openpolis – Con i bambini, che ha pubblicato i dati (forniti dal Ministero dell’Istruzione relativi al 20242025), comune per comune, delle scuole provviste di aule informatiche. Avere uno spazio per questa disciplina non significa in automatico offrire una buona educazione digitale ei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola in Lombardia, il ritardo è (anche) digitale: un istituto su tre senza aula di informatica

In un gesto di solidarietà, la scuola primaria Anna Frank di Montemurlo ha avviato una raccolta fondi per ricostruire il laboratorio multimediale svaligiato dai ladri.

