Il 28 gennaio 1966, il volo Lufthansa 005 si schiantò al suolo a Brema durante l’atterraggio. A bordo c’erano atleti italiani del nuoto diretti a un meeting in Germania. L’incidente causò la morte di tutte le persone a bordo, lasciando un vuoto nel mondo dello sport italiano.

Erano nati per stare in acqua. Avevano appena sfiorato la terra. Sentirono sopra di loro il cielo che si capovolgeva, senza avere il tempo di vederlo. Ogni volta che ci si ricorda di quel giorno, di quell'ora, la mente torna ad associare corsie d'acqua che non ospitano alcuna bracciata a lingue di fiamma incorniciate dal fumo nero, visibile a chilometri di distanza, in un ossimoro di desolazione. Il Boom economico aveva già toccato il suo apice, si sentivano in lontananza i ".primi vagiti di un Sessantotto ancora lungo da venire e troppo breve, da dimenticare". Erano sbocciati i cantautori e al tempo stesso Gigliola Cinquetti cantava "Dio come ti amo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Scrivete che vinceremo", ma l'aereo si schiantò: 60 anni fa la tragedia di Brema

Approfondimenti su Brema Tragedia

Sono passati 60 anni da quella drammatica giornata a Brema, quando un incidente aereo costò la vita a Paolo Costoli e a diversi giovani talenti del nuoto azzurro.

