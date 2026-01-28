Scossa di terremoto nel pomeriggio in Italia

Nel primo pomeriggio, una scossa di terremoto ha fatto tremare alcune case in diverse zone del paese. La gente ha sentito un leggero tremore, alcuni l'hanno percepito meglio di altri. Lampadari che oscillavano e vetri che scricchiolavano hanno svegliato la quiete di quel momento. Per ora, non ci sono segnalazioni di danni o feriti, ma la paura si è fatta sentire tra chi ha vissuto quell’istante.

Un leggero tremore, quasi impercettibile per alcuni, più netto per altri. Nel primo pomeriggio la quiete quotidiana è stata interrotta da una vibrazione improvvisa che ha fatto oscillare lampadari e scricchiolare vetri. C'è chi si è fermato un istante sulla porta di casa, chi ha alzato lo sguardo dal computer, chi ha pensato al passaggio di un mezzo pesante. Poi il silenzio, tornato in pochi secondi, con quella sensazione sospesa che segue sempre i piccoli movimenti della terra. Nei bar e nei negozi la scena si è ripetuta quasi uguale: domande rapide, occhi che cercano conferme, telefoni in mano per controllare le prime segnalazioni online.

