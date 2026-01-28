Scopri come Damiano David ha chiesto alla fidanzata Dove Cameron di sposarlo | dal luogo alle parole che ha usato e no non è stata una scena da film

Damiano David ha chiesto a Dove Cameron di sposarlo in modo semplice e diretto. La proposta è avvenuta in un momento intimo, senza scene da film, e lui le ha chiesto di diventare sua moglie con parole sincere. La coppia aveva annunciato già da gennaio di essere fidanzata, ma la proposta vera e propria risale a qualche mese prima.

L a notizia l'anno data via social, insieme, all'inizio di gennaio, ma Dove Cameron e Damiano David erano fidanzati ufficialmente già da qualche mese. È stata la stessa attrice, ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per promuovere il suo ultimo film 56 Days, a raccontare qualche dettaglio in più sul fatidico momento della proposta, visibilmente emozionata al pensiero di quei ricordi.

