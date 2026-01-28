Scooter contro un pilone di cemento | Dario D'Amato muore a 21 anni

Un giovane di 21 anni, Dario D’Amato, è morto dopo un incidente a Pellezzano, nel Salernitano. Lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un pilone di cemento. Nonostante i soccorsi, per Dario non c’era più nulla da fare. La strada si è riempita di amici e parenti, che ancora non riescono a credere a quanto successo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.