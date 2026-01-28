Scooter contro un pilone di cemento | Dario D'Amato muore a 21 anni

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni, Dario D’Amato, è morto dopo un incidente a Pellezzano, nel Salernitano. Lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un pilone di cemento. Nonostante i soccorsi, per Dario non c’era più nulla da fare. La strada si è riempita di amici e parenti, che ancora non riescono a credere a quanto successo.

L'incidente si è verificato a Pellezzano, nella provincia di Salerno: per Dario D'Amato non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata in obitorio per l'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su D'Amato Pellezzano

Con la moto contro l’auto in sosta. Riccardo muore a 21 anni nello schianto: “Amato nipote, ci mancherai”

Nella notte di Firenze, un grave incidente ha causato la morte di Riccardo, 21 anni, in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’auto in sosta.

Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: Riccardo muore a 21 anni

Un giovane di 21 anni, Riccardo Ferraiolo, ha perso il controllo della moto e si è scontrato con un'auto in sosta in via Mannelli, Firenze.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su D'Amato Pellezzano

Argomenti discussi: Si schianta in scooter, muore Dario D’Amato di Bracigliano; Pellezzano, impatto fatale sull'asfalto con lo scooter: muore 21enne di Bracigliano - Salernonotizie.it; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 28 gennaio - Salernonotizie.it; Rassegna stampa di mercoledì 28 gennaio 2026 a cura di Ernesto Pappalardo - Salernonotizie.it.

scooter contro un piloneScooter contro un pilone di cemento: Dario D’Amato muore a 21 anniL'incidente si è verificato a Pellezzano, nella provincia di Salerno: per Dario D'Amato non c'è stato nulla da fare ... fanpage.it

Tremendo schianto in scooter contro un furgone: ragazzo di 17 anni muore sul colpoROTELLA - Tragedia Rotella, dove ha perso la vità un ragazzo di 17 anni per le conseguenze di un incidente stradale. Lo schianto mortale è avvenuto questa mattina a Rotella, dove, per cause ancora al ... corriereadriatico.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.