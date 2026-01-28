Scontro Usa-Iran Netanyahu | no a Stato palestinese a Gaza
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono fatte più intense nelle ultime ore nel Medioriente. Israele ha celebrato il funerale dell’ultimo ostaggio consegnato da Hamas, mentre le voci di un possibile scontro più acceso si fanno sempre più insistenti. La situazione rimane calda e difficile da prevedere.
Medioriente con le tensioni tra l'Iran e gli Stati Uniti, mentre Israele celebra il funerale dell'ultimo ostaggio riconsegnato da Hamas. Il premier israeliano Netanyahu ribadisce: non permetterò la creazione di uno "Stato palestinese a Gaza". Servizio di Alessandra Buzzetti
Netanyahu: «Israele non permetterà la creazione di uno stato palestinese a Gaza. Se l’Iran ci attacca colpiremo con una forza mai vista»
Netanyahu ha ribadito che Israele non consentirà la creazione di uno Stato palestinese a Gaza e ha sottolineato la volontà di usare tutta la forza in caso di attacco dall’Iran, combinando pressione militare e diplomatica per ottenere il rilascio degli ostaggi.
Gaza, oggi il voto all’Onu sulla risoluzione Usa e Netanyahu si trincera: “Non ci sarà mai uno Stato palestinese”
Scontro Usa-Iran. Netanyahu: no a Stato palestinese a Gaza
