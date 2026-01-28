Scontro Usa-Iran Netanyahu | no a Stato palestinese a Gaza

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono fatte più intense nelle ultime ore nel Medioriente. Israele ha celebrato il funerale dell’ultimo ostaggio consegnato da Hamas, mentre le voci di un possibile scontro più acceso si fanno sempre più insistenti. La situazione rimane calda e difficile da prevedere.

