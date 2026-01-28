L’Unione europea si trova di fronte a una divisione aperta sul fronte dello shipping verde. Mentre cerca di mantenere un fronte compatto per ridurre le emissioni del trasporto marittimo, i Paesi più influenti del settore si schierano con Cina o Stati Uniti. La spaccatura si fa sentire, e ancora non si intravede una linea comune in vista di un accordo globale.

L’ Unione europea fatica a mantenere un fronte unito su un accordo globale per ridurre le emissioni di gas serra del trasporto marittimo, mentre i principali Paesi europei del settore si schierano con la Cina o con gli Stati Uniti. L’ Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) avrebbe dovuto ratificare un accordo per la transizione verso carburanti sostenibili, ma, con Washington che minacciava sanzioni a pochi giorni dal voto di ottobre, Grecia e Cipro si sono astenute. Altri, tra cui l’ Arabia Saudita, si sono schierati con gli Stati Uniti, e il voto è stato rinviato di un anno. La defezione ha scosso i decisori politici a Bruxelles, mentre ministri e diplomatici hanno espresso in privato rabbia per il fatto che Atene e Nicosia abbiano rotto i ranghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontro sullo shipping verde, l’Unione europea si divide

